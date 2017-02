L’exhibition Internationale des Orchidées de Taiwan le 4 mars

TAIPEI (Taiwan News) - L’exhibition internationale des orchidées deTaiwan 2017 nommée sous le thème de « Découverte des orchidées durables» aura lieu du 4 - 13 mars dans la plantation des orchidées de Taiwan à Tainan, une exhibition annuaire qui est tenu par le gouvernement de la ville de Tainan. D’après l’introduction du site, cette exhibition invite aux visiteurs d’explorer la beauté de Tainan et des orchidées, et de s’approcher de près sur la vie, l’écologie, l’industrie et la technologie de cette ville.

D’apres le communiqué de l’ exhibition internationale des orchidées de Taiwan, quatres différentes salles d’expositions sous le thème de vie, l’écologie, la technologie et l’exploration seront presentées aux visiteurs. Cette année, une exposition à travers la technologie du VR a pour but d’aider les visiteurs à comprendre plus facilement les orchidées. Cette exhibition surligne un renforcement entre les orchidées, la ville et le monde, et de présenter Tainan en tant que ville d’écologie amicale et vitale.

Taiwan est célèbre pour ses orchidées dans le monde. La pollinisation artificielle entre différentes races a créé des variétés de races spéciales et de toutes sortes de formes, de couleurs et de parfums. Avec des milliers de différents types d'orchidées, l’exposition des orchidées attire chaque année des visiteurs du monde entier à Tainan.