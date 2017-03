Le quinoa rouge de Taiwan précancereux après 10 semaines d’observations sur les souris

TAIPEI (Taiwan News) - Une recherche sur la consommation du quinoa rouge de Taiwan contre le cancer colorectal a été menée par le département de nutrition et de sciences de la santé de l'Université de Médecine de Taipei. Son objectif est de démontrer la consommation du quinoa rouge qui peut aider ou non dans la prévention du cancer colorectal, a dit le reportage.

La recherche a été faite sur cinq groupes de souris dont un des cinq groupes consomme normalement des aliments sans utiliser des agents de cancer colorectal. Les quatre autres groupes de souris ont été induits d’agents de cancer colorectal et consomment chaque groupe de 0 % a 20% de quinoa rouge. Après 10 semaines d’observations, les souris qui ont consommé le quinoa rouge révèlent des changements significatifs dans le nombre des indicateurs de lésions précancereuses; le quinoa rouge peut être une prévention des lésions précancereuses du cancer colorectal, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, c’est une graine de la famille des Chénopodiacées, une pseudo-céréale, le quinoa est étroitement lié à des espèces telles que la betterave, l'épinard et l'amarante. Le quinoa est très digeste, pauvre en lipides, mais riche en fer et en protéines. En moyenne, le quinoa contient 16% à 18 % de protéines. Il contient également les huit acides aminés essentiels à la vie humaine, alors que les céréales ont un acide aminé limitant.

Le quinoa rouge de Taiwan appelé «Djulis» est également riche en minéraux, avec une teneur en calcium allant jusqu'à 2.523 ppm, soit 42 fois plus de calcium que le riz et 23 fois plus que l'avoine, et le contenu en fer et en zinc est 11 fois et huit fois plus que les patates douces. A Taiwan, la population qui le consomme le plus est les aborigènes qui les mangent avec du riz ou des taros ou l’utilise dans la fabrication des alcools des millets, un aliment traditionnel des peuples autochtones, d’après le site de la Station de Recherche et de vulgarisation agricole de Taitung du Conseil de l’Agriculture.