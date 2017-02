Le plus bon endroit à offrir à Bitan – le sentier Hemei

TAIPEI (Taiwan News) - Colportage des bateaux de cygne sur les eaux de Bitan, promenade à travers le célèbre Pont Suspendu de Bitan et prendre un bon repas dans l'un des restaurants localisés du bord de l'eau, que peut-on faire d’autre à Bitan? Encore un endroit attractif dans les sites touristiques de Taiwan, Bitan a d’autres choses à offrir à part les activités mentionnées qui semble ennuyeux - les sentiers de randonnée Hemei sur la montagne Hemei, une petite montagne qui est liée immédiatement en face de la rivière.

C’est un système de sentiers qui est incroyablement proche de la zone peuplée de la ville mais il offre aux randonneurs les mêmes vues de verdures et d’arbres majestueux ainsi que la même sensation de tranquillité et de relaxation typiquement associées à la promenade sur les sentiers éloignés.

Le système de sentiers Hemei est incontestablement le plus accessible dans la région métropolitaine de Taipei. Il suffit de se rendre à l'entrée du sentier qui est seulement à cinq minutes à pied de la gare Xindian de MRT, le terminal de la gare de ligne Songshan-Xindian. En sortant de la gare, marchez jusqu'au Pont Suspendu de Bitan, traversez-le jusqu’au bout, l'entrée du sentier est juste sur le côté gauche derrière le bout du pont. L'entrée n'est pas visible car elle est située sur un vol de passage étroit.

Peu de temps après la montée des escaliers d'entrée, les randonneurs se dirigent vers une aire de repos où le sentier est divisé en un sentier bleu (riverain) et un sentier vert (montagne) , deux sentiers différenciés par les couleurs des rampes. Les endroits à visiter le long du sentier bleu comprennent la place du Double-coeur et le quai du vrai amour, tous deux peuvent être atteint par une branche de chemin qui mène à la rivière.

Le long des sentiers, les randonneurs peuvent souvent trouver des entrées érigées en face du vieux sentiers abandonnés et non réparés qui remontent à des décennies.

La fin du sentier bleu donne sur une communauté où les randonneurs peuvent faire le retour et prendre le sentier vert qui va se connecter au sentier bleu à quelques points, ou même continuer à explorer les zones avoisinantes.

Le sentier vert traverse la Place du Bonheur, l'une des ruines désertée du Parc d’attraction de Bitan et le pic Hemei qui mesure 152 mètres de haut, ce qui offre une vue imprenable sur la région de Bitan.

Le parc d'amusement était un site touristique populaire mais il a été fermé au milieu des années 1980 en raison de la baisse des affaires.

Ce qui est merveilleux sur les sentiers Hemei, c'est qu'il y a beaucoup de zones de repos ombragées et spacieuses avec des bancs confortables qui permettent aux randonneurs de se reposer ou de pique-niquer.

Ces deux sentiers font un circuit pittoresque à travers la montagne boisée et il faut environ 1,5 - 2 heures pour terminer le circuit. Il est recommandé à ceux qui veulent s’éloigner de la ville, de planifier une demi-journée pour un voyage d'une journée pour explorer les sentiers Hemei, et de se flâner dans la montagne ligneuse et puis peut-être prendre un bateau de cygne ou dîner dans un restaurant du bord de la rivière.

L’origine de cet article « The best Bitan area has to offer--Hemei trails»est en anglais et a été traduit en français par JenniferLin pour la version française.