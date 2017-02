BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2057 2077 2043 2067 Up 39 May 1994 2034 1994 2026 Up 31 Jul 2006 2041 2003 2034 Up 31 Sep 2022 2059 2021 2052 Up 32 Dec 2052 2084 2050 2080 Up 32 Mar 2079 2104 2075 2103 Up 31 May 2120 2123 2118 2121 Up 30 Jul 2138 2138 2134 2136 Up 30 Sep 2155 2155 2153 2153 Up 29 Dec 2179 2179 2176 2176 Up 29