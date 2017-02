CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 438 May 453 1-2 Jul 467 Sep 482 Dec 499 3-4 Mar 512 1-4 May 518 1-2 Jul 518 Sep 526 1-2 Dec 539 1-2 Mar 548 3-4 May 553 3-4 Jul 548 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 1-2 May 372 1-2 Jul 379 3-4 Sep 385 3-4 Dec 391 3-4 Mar 400 1-4 May 403 1-2 Jul 406 3-4 Sep 399 1-2 Dec 401 Mar 407 1-4 May 411 3-4 Jul 414 1-2 Sep 411 Dec 406 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 253 1-4 May 252 3-4 Jul 248 1-2 Sep 238 1-4 Dec 238 1-2 Mar 240 May 240 Jul 240 Sep 240 Dec 240 Jul 240 Sep 241 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1011 1-2 May 1022 1-2 Jul 1031 1-2 Aug 1031 1-4 Sep 1016 3-4 Nov 1004 1-2 Jan 1009 Mar 1010 1-2 May 1012 1-2 Jul 1015 1-4 Aug 1007 3-4 Sep 987 3-4 Nov 972 1-4 Jan 974 Mar 974 May 976 3-4 Jul 976 1-4 Aug 976 1-4 Sep 974 3-4 Nov 957 3-4 Jul 965 3-4 Nov 954 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.32 May 32.59 Jul 32.87 Aug 32.97 Sep 33.06 Oct 33.10 Dec 33.33 Jan 33.47 Mar 33.58 May 33.65 Jul 33.73 Aug 33.73 Sep 33.72 Oct 33.60 Dec 33.69 Jan 33.69 Mar 33.69 May 33.69 Jul 33.69 Aug 33.69 Sep 33.69 Oct 33.69 Dec 33.69 Jul 33.69 Oct 33.69 Dec 33.69 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 330.80 May 335.20 Jul 338.40 Aug 337.50 Sep 335.50 Oct 331.00 Dec 331.40 Jan 330.90 Mar 330.50 May 330.30 Jul 330.90 Aug 329.30 Sep 326.90 Oct 320.20 Dec 319.50 Jan 321.00 Mar 321.00 May 321.00 Jul 321.00 Aug 321.00 Sep 321.00 Oct 322.20 Dec 322.20 Jul 322.20 Oct 322.20 Dec 322.20