Pourquoi Mesona chinensis est une bonne offrande à Tudigong?

TAIPEI (Taiwan News) - Le 27 février est le 2ème jour du 2ème mois dans le calendrier lunaire, c’est le jour d’anniversaire de Tudigong (土地公). Le Dieu du Sol tient son titre officiel de « Dieu juste du bonheur et de la vertu » ((Fudezhengshen 福德正神), ce qui décrit ses fonctions sur le bien-être des habitants. Les deux plus grandes fêtes d’anniversaires sont le 2ème jour du 2ème mois et le 16ème jour du 12ème mois du calendrier lunaire. Pour demander sa bénédiction les croyants, les commerçants, les entreprises qui veulent avoir une bonne fortune prépareront une table d’offrandes alimentaires.

Selon les folklores taiwanais, si les étudiants veulent avoir un bon résultat dans leurs examens, soit d’écoles ou dans les concours d’admission , des boissons de gelée d’herbe qui sont faites à partir de Mesona chinensis peuvent être une bonne offrande au Dieu du sol, car Tudigong adore cette boisson.

Menosa chinensis (Photo / Wikipédia)

Selon Wikipédia, mesona chinensis est une espèce de plantes du genre Mesona et ces plantes sont appelées Xiancao (仙草) en mandarin. Cette boisson de mesona chinensis est très populaire à Taiwan et elle est très consommée pendant l’été contre la lourde chaleur.

Le Dieu du sol est un dieu très familier dans la société taiwanaise. C’est non seulement un dieu de la fortune mais aussi un dieu qui est en charge de conduire les âmes du mort jusqu’à la porte de l’enfer lors de leur décès. Il est aussi le Dieu de la Montagne (山神) dans les régions inhabitées et montagneuses.