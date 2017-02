Le passage de la mer aux Pescadores

TAIPEI (Taiwan News) - C’est le bon moment pour visiter le canton de Huxi (湖西) pour marcher sur les vagues et pour expériencer pour une fois la séparation de la mer qui a été nommée «le passage de la mer de Moïse» (摩西分海). Tous les roches du sentier qui traverse le fond de la mer sont couverts de verdure, un vert qui donne un autre paysage à cet endroit et qui attire chaque année de nombreux touristes à admirer cette merveille, a dit le reportage.

Selon l’introduction de l’Administration de la Zone Scénique Nationale de Penghu, l’emplacement du passage de la mer est situé sur le côté est de Penghu, un endroit où on peut regarder le coucher du soleil au village de Guoye (菓葉村) et qui est aussi beau que celui qu’on peut admirer à Xiyu (西嶼).

Selon la légende, Beiliao Kueibishan (北寮奎壁山) ou soi-disant “la Montagne des Tortues” a une digue qui traverse la plate-forme érodée par la mer. Un chemin de gravier en forme de S avec une estimation de 300 mètres de long, relie la partie côtière est de Kueibishan et la petite île inhabitée appelée Chiyu (赤嶼), c'est une île typiquement liée à la terre. La couche inférieure de ce chemin est construite sur les roches volcaniques, un chemin à texture beaucoup plus dure que celle du récif coralline.

La croissance des algues de cette année a été retardée à cause de la température de l’hiver qui n’était pas assez bas. Quand la saison du printemps a pris place, des courants froids ont traversé un par un et grâce à leur visite, les algues ont tinté petit à petit les roches volcaniques et les graviers qui sont situés sur l’estran, a dit le reportage.

La production des algues appelés aussi l’or vert peut atteindre environ 200 tonnes par an, la plupart de ces produits sont exportés au Japon. Chaque année, pendant la récolte des algues, on voit des femmes avec des cuillères de bambou ou d’acier et d’autres filets pour récolter les algues qui sont répandus sur l’estran, a dit le reportage.