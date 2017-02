CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 436 May 449 3-4 Jul 464 1-4 Sep 479 3-4 Dec 497 1-4 Mar 509 3-4 May 516 1-4 Jul 516 3-4 Sep 525 1-2 Dec 539 Mar 548 1-4 May 554 Jul 549 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 369 1-4 May 376 1-2 Jul 383 3-4 Sep 389 1-2 Dec 395 3-4 Mar 403 3-4 May 407 Jul 410 1-2 Sep 403 Dec 403 1-4 Mar 410 May 415 1-4 Jul 416 3-4 Sep 413 3-4 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 252 1-2 May 250 3-4 Jul 246 1-2 Sep 238 1-2 Dec 235 Mar 236 1-2 May 236 1-2 Jul 236 1-2 Sep 236 1-2 Dec 236 1-2 Jul 236 1-2 Sep 237 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1026 1-4 May 1037 1-4 Jul 1046 1-4 Aug 1045 1-4 Sep 1029 Nov 1014 1-2 Jan 1018 1-2 Mar 1018 1-4 May 1019 1-4 Jul 1020 3-4 Aug 1013 1-2 Sep 993 1-2 Nov 975 3-4 Jan 977 Mar 977 May 979 3-4 Jul 979 1-4 Aug 979 1-4 Sep 977 3-4 Nov 960 1-4 Jul 965 3-4 Nov 957 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.67 May 32.95 Jul 33.22 Aug 33.33 Sep 33.43 Oct 33.47 Dec 33.68 Jan 33.80 Mar 33.88 May 33.93 Jul 33.99 Aug 33.99 Sep 33.99 Oct 33.87 Dec 33.95 Jan 33.95 Mar 33.95 May 33.95 Jul 33.95 Aug 33.95 Sep 33.95 Oct 33.95 Dec 33.95 Jul 33.95 Oct 33.95 Dec 33.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 337.40 May 341.90 Jul 345.10 Aug 343.70 Sep 340.80 Oct 335.50 Dec 335.60 Jan 334.70 Mar 333.50 May 333.10 Jul 333.50 Aug 331.80 Sep 329.20 Oct 322.20 Dec 321.80 Jan 323.30 Mar 323.30 May 323.30 Jul 323.30 Aug 323.30 Sep 323.30 Oct 324.50 Dec 324.50 Jul 324.50 Oct 324.50 Dec 324.50