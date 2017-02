Un mois d’exposition sur les systèmes d'écritures romanisés des aborigènes taiwanais

TAIPEI (Taiwan News) - C’est le 10ème Anniversaire de l’ouverture de l’exposition sur les systèmes d'écritures romanisés des aborigènes taiwanais ce lundi au Gouvernement Central de Xinzhuang (新莊聯合辦公大樓). Les ambassadeurs de Kiribati, Palau, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Indonésie ainsi que les autres pays qui parlent les langues austronésiennes sont l’invités du jour, a dit le reportage.

Selon Wikipédia, le nom « austronésien » provient du grec latinisé «austronesia» signifiant « îles du sud ». Et ces langues austronésiennes sont parlées à Madagascar, en Asie du Sud-Est, dans l'océan Pacifique et à Taïwan. Le foyer d'origine de toutes ces langues semble être l'extrémité sud-est de la Chine du Sud ou Formose (Taïwan) où vivent encore aujourd'hui des populations austronésiennes. 1 268 langues austronésiennes constituent cette 2ème famille de langues du monde après les langues nigéro-congolais qui est de 1 545 langues. La langue austronésienne est divisée en deux grandes groupes, les langues formosanes et la branche des langues malayo-polynésiennes.

Cette exposition sur les systèmes d'écritures romanisés des aborigènes taiwanais aura lieu du 20 février au 21 mars au rez de chaussée du Gouvernement Central de Xinzhuang. (Photo / CNA)

Pour ne pas confondre avec les langues “taiwanaises” originaires de la Chine Occidentale, les langues formosiennes sont fragmentées en une vingtaine d’idiomes et seule une dizaine des langues des aborigènes actuelles de Taiwan sont encore couramment utilisées, comme l’amis, l’atayal, le bunun et d’autres populations qui représentent environ 2 % de la population de l’île, selon les sites internets.

16 langues autochtones et 42 sortes de dialectes ont été repérées dans les langues autochtones de Taiwan. Icyang Parod, le Directeur Général du Conseil des Aborigènes, a dit que le travail sur l’enregistrement de la langue des autochtones a commencé en 2005. Et l’ouverture de cette exposition a été choisie avant le jour de la Journée Intenationale de la Langue Maternelle pour démontrer les résultats de ce travail qui a duré 10 ans. Une exposition qui fait écho à l’UNESCO «Pour favoriser le développement durable et les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leur langue maternelle et dans d'autres langues» et de «demandé aux États Membres et au Secrétariat d’encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier». Cette exposition sur les systèmes d'écritures romanisés des aborigènes taiwanais aura lieu du 20 février au 21 mars au rez de chaussée du Gouvernement Central de Xinzhuang.

La carte de l'expansion austronésiennes (Photo / Wikipédia)