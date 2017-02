AUCKLAND, New Zealand (AP) — South Africa beat New Zealand by 78 runs on Friday in the one-off Twenty20 cricket international at Eden Park:

South Africa 185-6 (Hashim Amla 62, Faf du Plessis 36, J.P. Duminy 29; Trent Boult 2-8, Colin de Grandhomme 2-22).

New Zealand 107 (Tom Bruce 33; Imran Tahir 5-24, Andile Phehlukwayo 3-19, Chris Morris 2-10).