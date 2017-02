BC-SOC--Brazilian Results

Brazilian Football Results

BRASILIA, BRAZIL (AP) — Results from Brazilian football:

Paulista, Serie A1

Tuesday's Matches

Mirassol SP 3, Atletico Linense 1

Audax 1, Ferroviaria 1

Wednesday's Matches

Ituano 1, Sao Bento 0

Ponte Preta 2, Botafogo 1

Corinthians 1, Novorizontino 0

Sao Paulo 3, Santos 1

Thursday's Match

Palmeiras 2, Sao Bernardo 0

Saturday's Matches

Ituano vs. Novorizontino

Corinthians vs. Audax

Corinthians vs. GE Osasco SP

Ferroviaria vs. Santos

Botafogo vs. Sao Bento

Mirassol SP vs. Sao Paulo

Red Bull Brasil vs. Ponte Preta

Sunday's Matches

Sao Bernardo vs. Santo Andre SP

Palmeiras vs. Atletico Linense

Copa do Brasil

Wednesday's Matches

Boavista 1, Ceara CE 0

ABC RN 1, Ceilandia Esporte Clube DF 1

Avai SC 2, Desportiva ES 1

Bragantino SP 0, Anapolis GO 0

Oeste 1, Friburguense 0

Luverdense MT 2, Urt MG 1

Joinville SC 1, Comercial MS 0

Portuguesa SP 2, Uniclinic CE 1

Goias GO 4, Itabaiana SE 2

Sao Raimundo PA 2, Fortaleza CE 1

Internacional 2, Princesa d. Solimoes 0

Fluminense 5, Globo RN 2

Cruzeiro 2, Volta Redonda 1

Thursday's Matches

Guarani de Juazeiro CE 1, Nautico PE 0

Rio Branco AC 1, Figueirense 0

Criciuma SC 1, Santo Andre SP 0

Brusque SC 2, Remo PA 1

Salgueiro PE vs. Sinop

EC Bahia BA vs. Sergipe SE

Friday's Match

Vila Nova GO vs. Fast Clube AM

Carioca

Saturday's Matches

Bangu vs. Resende

Volta Redonda vs. Fluminense

Macae Esporte vs. Nova Iguacu RJ

Portuguesa RJ vs. Vasco Da Gama

Sunday's Matches

Macae Esporte vs. Cabofriense

Madureira vs. Flamengo

Botafogo vs. Boavista