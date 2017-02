C’est le berger allemand ou le loup gris à Taipei Zoo?

TAIPEI (Taiwan News) - Deux silhouettes qui ressemblent au loup gris, se promènent dans Taipei Zoo, un au parc des oiseaux et l’autre au parc pour enfants. Une laisse au cou de l’animal poilu, marchant au côté de son gardien, tranquillement. Ce sont Johnny et Merry, deux chiens âgés de 13 ans qui se promènent dans le zoo, a dit le reportage de CNA.

Auparavant, en raison de l’emplacement actuel près de la montagne, des chiens sauvages rentraient dans le zoo pour blesser ou tuer les animaux. Taipei Zoo a décidé d’entrainer des chiens pour les protéger, 13 bergers allemands prenaient la garde dans le zoo. Maintenant, ils ne restent que Johnny et Merry et chaque jour, ils suivent leur gardiens dans leur travail, a dit le reportage.

De la compagnie auprès des gardiens est maintenant leurs rôles pour Johnny et Merry, plus besoins de faire la garde mais suivent leurs collègues partout. Un gardien a dit qu’au lieu de l’accompagnement, les chiens prennent plutôt “la garde”. A chaque fois qu’ils apparaissent, leurs silhouettes qui ressemblent au loup gris surprennent les visiteurs, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, le loup gris est souvent comparé à certaines races de chiens domestiques comme le berger allemand ou le husky. Il présente cependant une tête plus large, une poitrine plus étroite, des pattes plus longues avec de larges pieds ainsi qu'une queue droite. Le loup gris (Canis Lupus) est l’espèce de canidés la plus répandue. Ce loup est le premier animal à avoir été domestiqué par l’homme, conduisant à l’apparition du chien, il y a au moins 33 000 ans, mais les hordes sauvages continuent de leur côté leur évolution pour devenir les loups gris actuels.