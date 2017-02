New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1938 2022 1926 2022 Up 93 May 1907 1990 1890 1987 Up 82 Jul 1918 1997 1901 1994 Up 78 Sep 1938 2014 1920 2012 Up 76 Dec 1966 2040 1947 2038 Up 75 Mar 1990 2062 1971 2062 Up 75 May 2012 2082 2004 2081 Up 75 Jul 2068 2096 2068 2096 Up 75 Sep 2093 2113 2093 2113 Up 74 Dec 2139 Up 74