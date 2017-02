CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 454 3-4 May 468 1-4 Jul 480 Sep 493 1-2 Dec 510 Mar 521 1-2 May 528 1-2 Jul 527 Sep 535 1-2 Dec 548 1-4 Mar 557 1-2 May 563 1-4 Jul 558 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 378 3-4 May 386 Jul 392 1-2 Sep 397 1-4 Dec 402 3-4 Mar 411 May 414 1-4 Jul 417 1-2 Sep 409 1-2 Dec 410 Mar 415 3-4 May 418 1-2 Jul 422 1-2 Sep 419 3-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 250 1-2 May 248 1-2 Jul 246 Sep 239 Dec 238 1-2 Mar 240 May 240 Jul 240 Sep 240 Dec 240 Jul 240 Sep 241 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1061 1-4 May 1071 3-4 Jul 1079 3-4 Aug 1077 Sep 1055 1-4 Nov 1034 1-4 Jan 1038 Mar 1037 May 1038 Jul 1039 1-2 Aug 1031 3-4 Sep 1011 3-4 Nov 990 1-4 Jan 991 1-2 Mar 991 1-2 May 994 1-4 Jul 993 3-4 Aug 993 3-4 Sep 992 1-4 Nov 972 3-4 Jul 972 3-4 Nov 962 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.94 May 34.22 Jul 34.46 Aug 34.53 Sep 34.56 Oct 34.46 Dec 34.62 Jan 34.68 Mar 34.70 May 34.71 Jul 34.73 Aug 34.71 Sep 34.65 Oct 34.47 Dec 34.55 Jan 34.55 Mar 34.55 May 34.55 Jul 34.55 Aug 34.55 Sep 34.55 Oct 34.55 Dec 34.55 Jul 34.55 Oct 34.55 Dec 34.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 346.90 May 351.10 Jul 353.70 Aug 351.50 Sep 347.40 Oct 340.20 Dec 340.00 Jan 339.00 Mar 337.90 May 337.60 Jul 338.00 Aug 336.30 Sep 334.30 Oct 327.30 Dec 326.90 Jan 328.40 Mar 328.40 May 328.40 Jul 328.40 Aug 328.40 Sep 328.40 Oct 329.60 Dec 329.60 Jul 329.60 Oct 329.60 Dec 329.60