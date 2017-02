La saison de la liane aurore au centre de Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - Des centaines de mètres de lianes aurores (Pyrostegia venusta) ont fleuris sur un mur près du Park Eco dans la ville de Tungluo à Miaoli (苗栗縣銅鑼鄉). Les merveilles de ce paysage décorées par la liane aurore dont on voit au loin comme un grand tapis jaune orange et de près comme des pétards craqués, attirent beaucoup de touristes étrangers et les résidents à prendre des photos, a dit le reportage de CNA.

Sur la route 116 de la ville Tungluo, près du Parc Eco se trouve un mur où les lianes aurores ont fleuris, beaucoup de touristes qui viennent de Singapour et des Philippines, ainsi que les résidents ont été attirés par la floraison de la liane aurore.

D’après les résidents qui vivent ici, les lianes aurores sont beaucoup plus belles que l’année dernière. Si les gens traversent à côté, c’est sans distance pour admirer la beauté de celle-ci et de s’enrober dans son parfum. De plus, en traversant le tunnel enrobé de liane aurore, c’est un autre monde une fois qu’on sort du tunnel.

Beaucoup de touristes veulent prendre des photos de souvenir mais pour prendre le paysage entier de la liane aurore qui grimpe sur le mur, ils ont choisi d’aller sur la route pour prendre les photos, un geste dangereux qui n’est pas conseillé. Selon la police, cela coûtera NT$300 selon les pénalités de sécurité routière.