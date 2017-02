Le développement durable du tourisme écologique à Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - Le Ministre de la transportation et de la communication (交通部) Ho Chen Tan (賀陳旦) a fait des recommandations sur la promotion du tourisme écologique de Taiwan. Un terme qui relie l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) pour l’année 2017 sur la promotion du développement durable du tourisme, d’après le reportage.

Ho Chen Tan a choisi de faire un séjour à Yilan pour récolter les oignons verts, un ingrédient que l’on trouve dans la crêpe ou galette fine aux ciboules et appelé cong you bing (蔥油餅) en chinois. C’est un aliment très populaire à Taiwan, simple, économique et bon à manger à n’importe quel moment de la journée.

C’est la première fois que Ho Chen Tan est allé dans le champ des oignons verts pour enlever cette plante qui est rempli d’ éclats de rires. Cette expérience près des oignons verts est une bonne occasion pour la promotion de l’ écologie environnementale durable du pays.

“Avant, j’aidais ma mère quand elle faisait de la crêpe aux ciboules dans la cuisine, mais le mélange de la pâte avec les ciboules, ce n’ était vraiment pas facile car j’en mettais trop à chaque fois et cela abîmait les pâtes”, a dit Ho Chen Tan.

Le développement durable du tourisme peut aider aussi dans l’ éducation sur l’ écologie environnementale. Car pour les consommateurs, la connaissance des plantes végétales a une relation avec l’alimentation de la vie quotidienne. De plus, un petit voyage hors des villes pour expériencer la vie d’un paysan est suggéré pourse détendre après des jours de travail, a dit le reportage.