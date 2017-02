CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 452 1-4 May 467 Jul 478 3-4 Sep 490 3-4 Dec 507 1-2 Mar 519 1-4 May 525 Jul 523 1-2 Sep 532 1-2 Dec 545 Mar 554 1-4 May 560 Jul 557 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 375 1-2 May 382 3-4 Jul 389 1-4 Sep 394 1-4 Dec 399 1-2 Mar 407 1-2 May 411 Jul 414 Sep 407 Dec 407 3-4 Mar 413 1-4 May 418 1-2 Jul 421 Sep 418 1-4 Dec 409 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 3-4 May 250 1-2 Jul 248 1-4 Sep 240 Dec 239 Mar 240 1-2 May 240 1-2 Jul 240 1-2 Sep 240 1-2 Dec 240 1-2 Jul 240 1-2 Sep 240 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1054 1-4 May 1065 3-4 Jul 1073 3-4 Aug 1070 3-4 Sep 1048 1-2 Nov 1027 1-4 Jan 1030 1-2 Mar 1028 May 1029 Jul 1030 1-4 Aug 1022 3-4 Sep 1002 3-4 Nov 982 3-4 Jan 983 1-4 Mar 983 1-4 May 986 Jul 985 1-2 Aug 985 1-2 Sep 984 Nov 966 3-4 Jul 966 3-4 Nov 958 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.17 May 34.44 Jul 34.67 Aug 34.69 Sep 34.66 Oct 34.52 Dec 34.64 Jan 34.68 Mar 34.70 May 34.70 Jul 34.71 Aug 34.69 Sep 34.66 Oct 34.48 Dec 34.56 Jan 34.56 Mar 34.56 May 34.56 Jul 34.56 Aug 34.56 Sep 34.56 Oct 34.56 Dec 34.56 Jul 34.56 Oct 34.56 Dec 34.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 343.20 May 347.80 Jul 350.30 Aug 348.10 Sep 344.30 Oct 336.50 Dec 336.20 Jan 335.50 Mar 334.20 May 333.70 Jul 334.20 Aug 332.70 Sep 331.20 Oct 324.40 Dec 324.20 Jan 325.90 Mar 325.90 May 325.90 Jul 325.90 Aug 325.90 Sep 325.90 Oct 327.10 Dec 327.10 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 327.10