BC-GLF--Pebble Beach Scores

Pebble Beach Scores

PEBBLE BEACH, California (AP) — Scores Saturday at Pebble Beach, the US PGA Tour event at 3 courses: p-Pebble Beach Golf Links: 6,816 yards, par 72; m-Monterey Peninsula Country Club: 6,958 yards, par 71; s-Spyglass Hill Golf Course: 6,953 yards, par 72:

Third Round Jordan Spieth 68m-65s-65p—198 Brandt Snedeker 68m-69s-67p—204 Dustin Johnson 70m-69s-66p—205 Kelly Kraft 69m-70s-66p—205 Rob Oppenheim 69m-69s-68p—206 Geoff Ogilvy 71m-70s-66p—207 Derek Fathauer 70s-64p-73m—207 Scott Stallings 72s-70p-65m—207 Jon Rahm 73s-67p-67m—207 Kevin Chappell 73m-67s-67p—207 Seung-Yul Noh 68s-71p-69m—208 Jason Day 69m-64s-75p—208 Nick Taylor 70s-70p-68m—208 Mackenzie Hughes 70m-70s-68p—208 Luke Donald 75p-69m-65s—209 Justin Rose 72m-70s-68p—210 Chris Kirk 70m-73s-67p—210 Nick Watney 70p-71m-69s—210 Robert Garrigus 69s-71p-70m—210 Trey Mullinax 73s-69p-68m—210 Gary Woodland 70m-73s-67p—210 Kevin Kisner 72m-67s-71p—210 Shane Lowry 70p-68m-72s—210 Matt Jones 72p-67m-71s—210 Cameron Percy 73p-66m-71s—210 Martin Flores 70m-68s-72p—210 Adam Hadwin 73m-69s-68p—210 Kevin Streelman 74m-70s-67p—211 Tony Finau 71m-68s-72p—211 Phil Mickelson 70m-72s-69p—211 Patrick Reed 71p-66m-74s—211 Pat Perez 73p-64m-74s—211 Brad Fritsch 74p-68m-69s—211 Alex Cejka 72p-66m-74s—212 Will MacKenzie 70m-68s-74p—212 Steve Stricker 72m-70s-70p—212 Brandon Hagy 71m-69s-72p—212 Ricky Barnes 71m-68s-73p—212 Rick Lamb 68s-70p-74m—212 Ken Duke 73m-70s-69p—212 Seamus Power 70s-70p-72m—212 Scott Brown 70s-71p-71m—212 Joel Dahmen 68s-72p-72m—212 Henrik Norlander 76s-71p-65m—212 James Hahn 74m-67s-71p—212 Patrick Cantlay 70m-71s-71p—212 Stewart Cink 70p-70m-73s—213 Zac Blair 70s-75p-68m—213 Tim Wilkinson 69p-70m-74s—213 Julian Etulain 75p-68m-70s—213 Kevin Tway 70p-69m-74s—213 Jimmy Walker 72p-69m-72s—213 Scott Piercy 73m-68s-73p—214 Rory Sabbatini 74p-68m-72s—214 Richy Werenski 72s-74p-68m—214 Jonas Blixt 75p-66m-73s—214 Mark Hubbard 69p-70m-75s—214 D.A. Points 72m-73s-69p—214 J.B. Holmes 70m-75s-69p—214 Tag Ridings 72p-68m-74s—214 Andres Gonzales 73m-69s-72p—214 Brett Drewitt 71s-74p-69m—214 Jason Kokrak 77m-68s-69p—214 Scott Langley 73p-70m-71s—214 Tom Hoge 72m-71s-71p—214

Made cut did not finish.

Tyler Aldridge 76s-68p-71m—215 Robert Streb 70s-76p-69m—215 J.T. Poston 74s-74p-67m—215 William McGirt 73m-71s-71p—215 Brian Gay 70m-73s-72p—215 Sean O'Hair 76p-70m-69s—215 Martin Laird 71m-73s-71p—215 Steve Marino 74s-71p-70m—215 Jim Furyk 70s-74p-71m—215 Ryan Brehm 74s-71p-70m—215 Rich Berberian, Jr. 73p-72m-70s—215 Xander Schauffele 74s-69p-72m—215

