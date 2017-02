La Foire Internationale des Snacks cet été à Taipei

TAIPEI (Taiwan News) - La 1ère Foire Internationale des Snacks (國際零食展) aura lieu à TAITRA (Le Centre Commercial de Taipei) le 11-13 août. Le thème principal de cette foire sera basé sur « Hänsel und Gretel » des frères Grimm pour démontrer tous les produits au chocolat, des gâteaux, des sucreries et d’autres boissons, a dit CNA.

En raison de la tempête sur la sécurité alimentaire dans les années passées, les consommateurs ont commencé à prendre l’attention sur les produits alimentaires et sur le concept de la santé, les loisirs, la culture et d’autres thèmes qui sont bons pour la santé. La confiance entre les marques et la vie quotidienne des consommateurs est de plus en plus visible et plus important aujourd’hui. Chaque année, il y a des milliers de produits de snacks nouveaux qui rentrent dans le marché. D’après les documents du Département des Statistiques sous le Ministère des Affaires Economiques, en 2016 le marché total du pays a atteint plus de NT$ 100 milliards, d’après le communiqué.

Le thème des évènements et des arènes de la Foire Internationale des Snacks va changer chaque année, cette année la décoration de la foire sera sur l’histoire de Grimm, une relation pour faire des connections avec les souvenirs d’enfance des consommateurs avec les snacks, a dit CNA.