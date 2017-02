CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 449 May 463 Jul 474 3-4 Sep 486 1-2 Dec 503 Mar 514 1-4 May 520 1-4 Jul 520 1-4 Sep 529 3-4 Dec 542 1-4 Mar 551 1-2 May 557 1-4 Jul 554 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 374 1-2 May 382 Jul 388 3-4 Sep 394 Dec 399 1-4 Mar 407 May 410 1-2 Jul 413 3-4 Sep 406 3-4 Dec 407 Mar 413 1-4 May 418 1-2 Jul 419 1-2 Sep 417 Dec 408 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 1-2 May 254 3-4 Jul 251 1-4 Sep 242 1-4 Dec 238 1-4 Mar 239 3-4 May 239 3-4 Jul 239 3-4 Sep 239 3-4 Dec 239 3-4 Jul 239 3-4 Sep 239 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1059 May 1070 Jul 1077 3-4 Aug 1074 3-4 Sep 1052 Nov 1030 Jan 1033 Mar 1030 1-4 May 1030 3-4 Jul 1032 Aug 1024 1-4 Sep 1004 1-4 Nov 982 1-4 Jan 983 1-4 Mar 983 1-4 May 986 Jul 985 1-2 Aug 985 1-2 Sep 984 Nov 966 1-2 Jul 966 1-2 Nov 958 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.61 May 34.89 Jul 35.10 Aug 35.11 Sep 35.07 Oct 34.89 Dec 35.01 Jan 35.03 Mar 35.03 May 35.04 Jul 35.06 Aug 35.04 Sep 35.01 Oct 34.83 Dec 34.91 Jan 34.91 Mar 34.91 May 34.91 Jul 34.91 Aug 34.91 Sep 34.91 Oct 34.91 Dec 34.91 Jul 34.91 Oct 34.91 Dec 34.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 342.10 May 346.50 Jul 349.10 Aug 347.20 Sep 343.80 Oct 336.00 Dec 335.60 Jan 334.90 Mar 333.60 May 333.10 Jul 333.50 Aug 332.00 Sep 330.50 Oct 323.80 Dec 323.60 Jan 325.30 Mar 325.30 May 325.30 Jul 325.30 Aug 325.30 Sep 325.30 Oct 326.50 Dec 326.50 Jul 326.50 Oct 326.50 Dec 326.50