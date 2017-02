BC-GLF--Pebble Beach Scores,0519

Pebble Beach Scores

PEBBLE BEACH, California (AP) — Scores Thursday at Pebble Beach, the US PGA Tour event at 3 courses: p-Pebble Beach Golf Links: 6,816 yards, par 72 (36-36); m-Monterey Peninsula Country Club: 6,958 yards, par 71 (34-37); s-Spyglass Hill Golf Course: 6,953 yards, par 72 (36-36):

Partial First Round (81 players did not finish round) Rick Lamb 34-34 —68 Seung-Yul Noh 33-35 —68 Joel Dahmen 34-34 —68 Mark Hubbard 36-33 —69 Jim Furyk 34-36 —70 Rob Oppenheim 34-35 —69 Troy Merritt 37-33 —70 Nick Taylor 34-36 —70 Jason Day 33-36 —69 Shane Lowry 36-34 —70 Scott Brown 35-35 —70 Seamus Power 35-35 —70 Sam Saunders 34-35 —69 Martin Flores 34-36 —70 Tyrone Van Aswegen 36-35 —71 Gary Woodland 35-35 —70 J.B. Holmes 34-36 —70 Brian Gay 32-38 —70 Brett Drewitt 37-34 —71 Scott Stallings 36-36 —72 Martin Laird 33-38 —71 Webb Simpson 33-38 —71 Chad Collins 38-34 —72 Jimmy Walker 38-34 —72 Matt Every 38-34 —72 Billy Hurley III 36-36 —72 Ricky Barnes 33-38 —71 Hunter Mahan 37-35 —72 Matt Jones 36-36 —72 Tony Finau 31-40 —71 Tag Ridings 36-36 —72 Hiroshi Iwata 38-34 —72 Bobby Wyatt 38-34 —72 Jon Rahm 38-35 —73 John Senden 38-35 —73 Kevin Kisner 35-37 —72 Michael Thompson 37-36 —73 D.A. Points 34-38 —72 Mark Anderson 40-33 —73 Cameron Percy 37-36 —73 Ben Martin 36-36 —72 Mike Weir 37-37 —74 Steve Marino 37-37 —74 Matt Kuchar 36-38 —74 Zack Sucher 41-33 —74 Cody Gribble 34-39 —73 Padraig Harrington 39-35 —74 Ken Duke 35-38 —73 William McGirt 35-38 —73 Andres Gonzales 37-36 —73 Ryan Palmer 38-37 —75 Steve Wheatcroft 38-37 —75 Jonas Blixt 38-37 —75 Jim Herman 39-36 —75 Charley Hoffman 39-36 —75 Luke Donald 39-36 —75 Henrik Norlander 38-38 —76 Chris Stroud 38-38 —76 Steven Bowditch 39-37 —76 Michael Putnam 38-38 —76 Sean O'Hair 40-36 —76 Whee Kim 39-37 —76 Ryan Blaum 39-37 —76 Brendon Todd 41-36 —77 David Hearn 39-38 —77 Ryan Armour 39-38 —77 Vijay Singh 40-38 —78 Brendon de Jonge 37-41 —78 Jonathan Randolph 40-39 —79 Ray Otis 38-40 —78 Andrew Loupe 42-38 —80 Brian Campbell 38-42 —80 Danny Lee WD