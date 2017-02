Bombardement du Maître Handan à Taitung à l’est de Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - La tradition du Bombardement du Maître Handan(寒單) doit son origine depuis la Dynastie Ching (清朝), un évènement que l’on fêtait dans tous le pays de Taiwan. Cette cérémonie a débuté en 1954 où un homme habillé en caleçon rouge debout sur le palanquin est bombardé par beaucoup de pétards dans la nuit du 15ème jour et le 16ème jour du calendrier chinois. Cette tradition est rare à voir dans l’ouest du pays après la rétrocession de l’île.

D’après le livre «Les dieux et les temples de Taiwan» (臺灣之寺廟與神明) publié par Taiwan Historica (國史館臺灣文獻館), le Maître Handan est nommé aussi le Dieu Canaille de la Fortune (流氓財神). Selon sa légende, un dieu de fortune habillé d’un caleçon rouge court et nu sur le haut du corps, demandait de l’argent a chaque commerçant pour regarder son spectacle. Si les gens ne donnaient pas d’argents, le dieu de la fortune ne quitterait pas jusqu’à ce que les commerçants donnaient ce qu’il voulait. Les commerçants ne pouvaient plus supporter son dérangement et ont commencer à jeter des pétards pour le faire éloigner mais le Dieu de la Fortune n’avait pas peur du tout et s’amusait beaucoup au contraire, plus les pétards sont nombreux plus les marchés sont bonnes. Depuis ce jour-là, cette tradition du Bombardement du Maître Handan a été transmise d’année en année.

Le temple Hsuan-wu de la ville de Taitung (台東玄武堂) qui est l’organisateur de cette cérémonie a dit que cette année, il y aura un point de bombardement chez le vieu maître de la chaise de bambou. Ce vieil homme âgé de 80 ans, a fabriqué chaque année le palanquin de bambou du Maître Handan jusqu’à sa retraite. La petite-fille du vieil homme a demandé au temple Hsuan-wu à ce que le vieil homme peut encore une fois expériencer cette ambiance.

La cérémonie du Bombardement du Maître Handan est devenue très populaire à Taiwan et dans le monde. Cette année, deux équipes d’ échanges d’élèves étrangers viendront participer à cette fête pour expériencer le bombardement des pétards autour du corps et son ambiance dans la nuit du 10 février.