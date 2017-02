Festival de la ruche des pétards de Tainan à Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - Le Festival de la Ruche des Pétards de Yanshui (鹽水蜂炮) aura lieu le 10 et 11 février à Tainan. Environ 200 ruches de pétards seront allumés le jour du festival qui seront dressés devant le Temple Martial (鹽水武廟). Ce Festival qui a lieu le même jour de la Fête des Lanternes a d’autres objectifs. Pour la sécurité des visiteurs qui veulent expériencer ce festival, la caserne de pompiers de Tainan recommande à tous de s’habiller beaucoup pour ne pas se blesser pendant la fête, a dit le reportage.

Selon la légende, au début de la Dynastie Ching en 1662, il y avait des maladies et des choléras qui attaquaient Yanshui pendant 20 ans. En raison du système medical qui n’était pas très développé à l’époque, les résidents ont dû demander l’aide des dieux et ont prier sincèrement à Divus Guan (關公) et à tous les dieux de soulager la panique et la maladie. Divus Guan a décidé de faire une parade dans la nuit du Festival des Lanternes, en nommant le général Zhou Cang (周倉) devant la troupe et lui-même derrière. Sur la route et dans les rues où les dieux traversaient, les gens allumaient les pétards jusqu’au matin pour évacuer le mal. Apres cette parade et ce bombardement, le calme est revenu et les maladies ont été soulagées. Depuis cette année, les résidents ont gardé cette tradition qui est devenue un festival international aujourd’hui, d’après les sites du Festival de Taiwan et Wikipédia.

Environ 100,000 visiteurs assisteront à ce festival. Les pompiers suggèrent à tout le publique de s’écarter des ruches de pétards d’environ 3 à 5 mètres de distance. De plus, ils recommandent à tous de porter un casque qui couvre toute la tête, des vêtements à haut collier au coton épais et attacher au bout du poignet et de porter des gants au coton épais. Pour la sécurité de tous les visiteurs qui veulent expériencer cette ambiance, de la tête au pied, toutes les parties du corps doivent être protégées par des habits très épais pour ne pas se faire blesser par les pétards, ainsi qu’un masque sur la figure, a dit le reportage.