Taiwan célèbre la Fête des Lanternes à Pingxi

TAIPEI (Taiwan News) - Le 11 février sera la Fête des Lanternes à Pingxi, l’évènement le plus connu au monde et le plus adoré par les touristes étrangers qui peuvent faire un vœu avec une lanterne volante. En occasion de sa célébrité, deux évènements de la fête des lanterenes auront lieu cette année pour gâter tous les passionnés, le 11 février et le 4 octobre, a dit le reportage.

Selon les statistiques du Bureau du Tourisme en 2016, Pingxi est rentré dans les top 10 des sites touristiques les plus adorés par les touristes. La même année, le nombre de visiteurs à Pingxi a atteint les 10,000,000 par un couple marié coréen qui était en voyage de lune de miel. De plus, National Geographic a suggéré Pingxi l’un des 10 meilleurs endroits à voyager en hiver dans le monde, a dit le reportage.

Le Festival des Lanternes de Pingxi 2017 a invité l’Association des échanges Japon-Taiwan, l’ école japonaise et l’ école élémentaire de Shifen à collaborer ensemble pour la créativité de la lanterne principale qui volera au ciel le 11 février pour emporter le voeu pour la paix dans le monde et pour la longévité de la relation amicale entre Taiwan et le Japon, a dit le reportage.