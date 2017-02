CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 432 1-2 May 443 1-2 Jul 456 Sep 469 1-4 Dec 486 1-4 Mar 497 1-2 May 504 1-4 Jul 506 Sep 516 1-4 Dec 529 Mar 538 1-4 May 544 Jul 539 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 370 3-4 May 378 1-2 Jul 385 1-2 Sep 391 1-2 Dec 397 1-2 Mar 405 1-2 May 409 1-4 Jul 413 Sep 405 1-2 Dec 406 1-4 Mar 412 May 416 3-4 Jul 418 3-4 Sep 416 1-4 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 May 250 Jul 245 3-4 Sep 238 1-4 Dec 236 1-4 Mar 237 3-4 May 237 3-4 Jul 237 3-4 Sep 237 3-4 Dec 237 3-4 Jul 237 3-4 Sep 237 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1058 3-4 May 1069 1-4 Jul 1076 3-4 Aug 1073 Sep 1050 1-4 Nov 1028 1-4 Jan 1031 Mar 1028 1-2 May 1028 1-4 Jul 1029 1-2 Aug 1021 3-4 Sep 1001 3-4 Nov 982 1-2 Jan 983 1-4 Mar 983 1-4 May 986 Jul 985 1-2 Aug 985 1-2 Sep 985 1-4 Nov 967 1-2 Jul 967 1-2 Nov 959 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.69 May 34.98 Jul 35.21 Aug 35.28 Sep 35.27 Oct 35.12 Dec 35.22 Jan 35.24 Mar 35.26 May 35.26 Jul 35.29 Aug 35.27 Sep 35.23 Oct 35.08 Dec 35.16 Jan 35.16 Mar 35.16 May 35.16 Jul 35.16 Aug 35.16 Sep 35.16 Oct 35.16 Dec 35.16 Jul 35.16 Oct 35.16 Dec 35.16 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 341.20 May 345.30 Jul 347.60 Aug 345.40 Sep 341.70 Oct 334.20 Dec 333.60 Jan 332.80 Mar 331.70 May 331.50 Jul 331.90 Aug 330.50 Sep 328.90 Oct 322.30 Dec 322.10 Jan 323.80 Mar 323.80 May 323.80 Jul 323.80 Aug 323.80 Sep 323.80 Oct 325.00 Dec 325.00 Jul 325.00 Oct 325.00 Dec 325.00