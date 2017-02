Festival des Lanternes à Pingtung au Sud de Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - C’est la première fois que la comté de Pingtung célèbre le «Festival de la Lumière de Pingtung» le long du ruisseau historique de Wan-Nian (萬年溪). Chaque œuvre d’art lumineux est inspiré de toute la culture, l’histoire et l’environnement local. Son objectif est d’apporter à tous les visiteurs une expérience sur la culture, la mémoire, la technologie et l’éducation environnementale. Selon le communiqué du gouvernement de la comté de Pingtung, 17 zones ont été organisées le long du ruisseau Wan-Nian avec un spectacle de light art.

“La Fête du Printemps est de plus en plus animé. En 2016, le gouvernement de Pingtung a organisé l’«Expo d’Agriculture Tropical de Pingtung» qui a attiré plus de 145,000 visiteurs. Cette année, à part l’expo, il y a le Festival de la Lumière. Suivant les deux festivités, l’ambiance du Nouvel An lunaire est de plus en plus concentrée, ce qui rappelle les souvenirs d’enfance où tout le monde prenait une lanterne et s’amusait avec pendant la fête”, a dit le commissionaire Pan Men-an (潘孟安).

Le thème de la lanterne principale est le bond miraculeux (飛躍奇績 fēiyuèqíjì) du coq dont on voit sa forme avec les ailes écartées droit debout. L’idée de cette lanterne vient de la culture de plusieurs peuples qui vivent à Pingtung et des plantations locales, de plus c’est un emblème qui rebondit de l’origine de la culture locale pour donner tous espoirs dans tous les coins du pays, a poursuivi le communiqué.

“Le Festival de la lumière de Pingtung a lieu du 24 janvier au 12 février. Le 4 février aura lieu la Soirée de la chanson populaire et l’activité du bricolage de la cuisine des jours passés pour faire appelle aux casse-croûtes d’enfance. A part le ruisseau Wan-Nian, dans le parc de la culture et de la créativité Shengli (勝利文化園區), un évènement sous le thème de «la bonne nouvelle du coq doré pour célébrer la fête de la lanterne - l’image de Pingtung 2017» a lieu aussi. La lanterne principale de celle-ci est le «Cocktail»(雞尾酒), un concept qui a rassemblé tous les éléments de l’industrie locale”, a dit le departement de la culture.

“Le petit parapluie qui est posé sur le verre représente le soleil du sud, la cerise en forme de coeur représente la passion, la pièce de citron et le noix de coco sont l’image de l’océan tropical et les dessins qui sont sous la lanterne représentent le peuple multiple et la spécialité culturelle et naturelle locale”, a expliqué l’artiste Chang Hsin Pi (張新丕).

Le «Cocktail»(雞尾酒) de l’artiste Chang Hsin Pi (張新丕) (Photo / CNA)