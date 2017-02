Ouverture du Festival des Lanternes de Taiwan le 11 février à Yunlin

TAIPEI (Taiwan News) - L’ouverture du Festival des Lanternes de Taiwan aura lieu le 11 février, le début de la célébration et la fin du Nouvel An lunaire le 15ème jour du premier mois du calendrier lunaire. Le terme du Festival de la Lanterne de Taiwan 2017 à Yunlin(雲林) est «Ji Ming Yun Yang» (吉鳴雲揚) qui est réparti sur deux zones majeures, Huwei (虎尾) et Beigang (北港). Leur localisation est entre la gare de THSR (Le train à grande vitesse de Taiwan) et le parc écologique de l’expo agriculture de la comté de Yunlin à Huwei et entre la rue Zhongshan et le pont du touriste dans la ville de Beigang, selon l’introduction du site du Festival de la Lanterne de Taiwan 2017.

“Depuis le premier Festival des Lanternes qui a eu lieu en 1965 au temple de Beigang Chao-Tian (北港朝天宮), le Festival des Lanternes 2017 est revenu à son point de départ, Yunlin, après un écart de plus de 50 ans”, a dit Lee Chin-yung (李進勇) le commissionaire de la comté de Yunlin .

Que veut dire «Ji Ming Yun Yang» (吉鳴雲揚)? Lee Chin-yung a expliqué que «Ji Ming» (吉鳴) représente la vie et l’habitude des résidents de Yunlin qui se lève tôt le matin pour travailler quand ils entendent le cocorico du coq. «Yun Yang» (雲揚) est la représentation des ambitions des résidents de Yunlin.

Comparant aux Festivals des Lanternes des années passées, le Festival des Lanternes de Taiwan 2017 est répandu sur une espace de 50 hectares, le plus grand des années. De plus, c’est aussi la première fois où il y a une zone de lanternes pour l’exposition des lanternes des aborigènes de Taiwan, ce qui donne au festival un aspect multiculturel, a dit le reportage.