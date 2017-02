CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 422 1-2 May 435 1-2 Jul 448 3-4 Sep 463 3-4 Dec 481 Mar 492 3-4 May 500 1-4 Jul 501 1-4 Sep 512 1-4 Dec 525 1-4 Mar 534 3-4 May 540 1-2 Jul 535 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 3-4 May 371 1-4 Jul 378 1-4 Sep 385 Dec 392 Mar 400 May 403 1-2 Jul 407 Sep 400 1-4 Dec 401 1-2 Mar 409 May 413 3-4 Jul 418 Sep 415 1-2 Dec 407 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 261 1-4 May 251 1-4 Jul 250 Sep 240 Dec 237 Mar 238 1-2 May 238 1-2 Jul 238 1-2 Sep 238 1-2 Dec 238 1-2 Jul 238 1-2 Sep 238 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1036 May 1046 1-4 Jul 1055 Aug 1052 3-4 Sep 1034 1-4 Nov 1017 Jan 1022 1-4 Mar 1021 1-2 May 1022 1-4 Jul 1024 Aug 1016 1-4 Sep 996 1-4 Nov 977 1-2 Jan 981 Mar 981 May 983 3-4 Jul 983 1-4 Aug 983 1-4 Sep 983 Nov 963 3-4 Jul 963 3-4 Nov 955 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.44 May 34.74 Jul 34.99 Aug 35.07 Sep 35.09 Oct 34.97 Dec 35.08 Jan 35.14 Mar 35.17 May 35.19 Jul 35.22 Aug 35.21 Sep 35.17 Oct 35.02 Dec 35.11 Jan 35.11 Mar 35.11 May 35.11 Jul 35.11 Aug 35.11 Sep 35.11 Oct 35.11 Dec 35.11 Jul 35.11 Oct 35.11 Dec 35.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 332.80 May 336.50 Jul 339.20 Aug 337.20 Sep 334.20 Oct 327.70 Dec 328.10 Jan 327.60 Mar 326.80 May 326.70 Jul 327.10 Aug 325.70 Sep 324.20 Oct 317.70 Dec 317.50 Jan 319.20 Mar 319.20 May 319.20 Jul 319.20 Aug 319.20 Sep 319.20 Oct 320.40 Dec 320.40 Jul 320.40 Oct 320.40 Dec 320.40