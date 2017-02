New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2074 2086 2052 2072 Down 12 May 2090 2097 2066 2083 Down 13 Jul 2099 2110 2080 2097 Down 12 Sep 2120 2129 2101 2117 Down 13 Dec 2146 2155 2128 2143 Down 13 Mar 2160 2170 2147 2163 Down 13 May 2187 2187 2170 2179 Down 13 Jul 2195 2195 2181 2192 Down 13 Sep 2209 Down 13 Dec 2234 Down 13