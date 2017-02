CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 430 1-4 May 443 Jul 456 1-4 Sep 471 Dec 488 1-2 Mar 500 May 507 1-4 Jul 508 1-4 Sep 518 1-2 Dec 531 3-4 Mar 541 1-4 May 547 Jul 542 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 1-4 May 372 3-4 Jul 379 3-4 Sep 386 Dec 392 3-4 Mar 400 1-2 May 403 3-4 Jul 407 Sep 400 1-4 Dec 401 1-2 Mar 408 1-2 May 413 1-4 Jul 417 1-2 Sep 415 Dec 407 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 258 3-4 May 249 1-2 Jul 248 Sep 237 1-4 Dec 232 1-4 Mar 233 3-4 May 233 3-4 Jul 233 3-4 Sep 233 3-4 Dec 233 3-4 Jul 233 3-4 Sep 233 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1027 May 1037 1-4 Jul 1045 3-4 Aug 1043 3-4 Sep 1026 3-4 Nov 1009 3-4 Jan 1015 Mar 1014 3-4 May 1016 1-4 Jul 1018 1-4 Aug 1010 3-4 Sep 990 3-4 Nov 970 3-4 Jan 974 1-4 Mar 974 1-4 May 977 Jul 976 1-2 Aug 976 1-2 Sep 976 1-4 Nov 957 1-4 Jul 957 1-4 Nov 949 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.86 May 34.15 Jul 34.42 Aug 34.51 Sep 34.54 Oct 34.42 Dec 34.56 Jan 34.62 Mar 34.63 May 34.64 Jul 34.66 Aug 34.65 Sep 34.62 Oct 34.48 Dec 34.58 Jan 34.58 Mar 34.58 May 34.58 Jul 34.58 Aug 34.58 Sep 34.58 Oct 34.58 Dec 34.58 Jul 34.58 Oct 34.58 Dec 34.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.60 May 335.30 Jul 338.10 Aug 336.30 Sep 333.70 Oct 327.50 Dec 328.00 Jan 327.70 Mar 326.90 May 326.70 Jul 327.20 Aug 325.80 Sep 324.10 Oct 317.60 Dec 317.40 Jan 324.10 Mar 324.10 May 324.10 Jul 324.10 Aug 324.10 Sep 324.10 Oct 325.30 Dec 325.30 Jul 325.30 Oct 325.30 Dec 325.30