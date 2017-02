Metro Taoyuan au service du transport public le 2 mars

TAIPEI (Taiwan News) - Le Metro Taoyuan va commencé son essai jeudi 2 février, tous les signes de directions dans la gare sont déjà prêts et la prise de vues accélérée des videos sont en ligne sur le facebook. Pour collaborer avec l’essai du Metro Taoyuan pendant un mois, la carte des réseaux de transports, les signes de directions dans les gares, des dessins pour la direction des transits et d’autres propagandes pour la nouvelle ligne sont au fur et à mesure postés sur le facebook pour aider le public dans le transport du métro, a dit MRT Taipei.

Selon le projet d’essai de Metro Taoyuan a lieu dans deux différentes étapes, dont le premier est l’essai du transport public pour les groupes et le deuxième essai aux transports publics. Toutes les cartes du réseaux de transports, les signes de directions qui sont aux environs de 400 plaques d’informations seront refaites et mise en place au fur et à mesure dans les gares de transit, a poursuivi MRT Taipei. Son ouverture du transport des passagers est marquée le 2 mars.

Une attention sur la nouvelle marque de Metro Taoyuan qui est de forme ovale et de couleurs bleus et violets. Cette marque du métro comporte les «3T» qui sont le Transport, la Technologie et la Confiance (Trust) qui sont les trois objectifs du service de Metro Taoyuan. La ligne de Metro Taoyuan comporte 24 gares et elle est séparée du Terminal 2 de l’Aéroport International de Taoyuan, la ligne de métro mesure 53 kilomètres de long, à partir de l’Est de la gare Taipei traversant la gare Taoyuan du Train à grande vitesse jusqu’à la gare du chemin de fer de Chungli au Sud, a dit le reportage.