La célébration de Tian Gong (2) - Les offrandes et la cérémonie

TAIPEI (Taiwan News) - La table d’en haut représente la chaise de l’Empereur où on met devant un pot d’encens, des nouilles fins attachés avec du papier rouge et trois verres d’eau. Au côté du pot d’encens sont posées les bougies rouges et cinq plats de fruits différents et six plats végétaux. La table d’en bas est posée de cinq plats de viandes qui sont le coq (et non de la viande de poule), le canard, le poisson, les œufs et les cochons, ainsi que des sucreries, la tortue rouge et d’autres offrandes.

De plus, la table d’en haut et d’en bas représentent les trois mondes, le dieu, l’homme et la terre. La table d’en haut représente le monde des dieux et la chaise de Yuhuang. Une chose intéressante est le canne à sucre qui est attaché devant les pieds de la table d’en haut. Que représente-il?

Selon les folklores, les Japonais qui étaient sur le territoire chinois aux alentours de la côte de la province de Fujian en Chine, tuaient et volaient dans les villages où ils traversaient. Les villageois qui voulaient s’eloigner et se sauver de ce massacre, se sont regroupés ensembles en emmenant les vieux et les jeunes enfants pour se cacher dans les champs de canne à sucre pendant leur arrivé. Lorsque les Japonais ont quitté les villages, les villageois ont quitté leur cachette, ce jour-là était déjà le neuvième jour de l’année. Les villageois ont dû cette sécurité et cette protection au Dieu du Ciel qui l’ont sauvé la vie. Et pour le remercier, ils ont preparé des offrandes pour fêter son anniversaire chaque année, une vieille croyance qui est transmise de génération en génération jusqu’aujourd’hui.

Les cannes à sucres qui sont attachées sur la table et attachées ensemble au bout pour former un demi ronde, ils représentent la Porte du Sud du paradis (南天門), selon les sites internets. Sur la canne à sucre qui est attachée devant les deux pieds de la table que l’on voit maintenant, deux tranches de feuilles de papiers jaunes (高錢) sont attachées de papiers rouges accrochés dessus, ceux-ci sont de la monnaie aux dieux de haut niveau mais ils peuvent aussi représenter les soldats de la Porte du Sud du Paradis.

Selon la tradition, la cérémonie de la fête de l’anniversaire de Yuhuang doit commencer dans la nuit du huitième jour. Les tables doivent être levées et les offrandes doivent être posés dessus. Dans les temples qui gardent et suivent la tradition, d’autres plats d’offrandes seront posées sur des plats rouges pour l’offrir suivant le son du tambour durant la cérémonie, comme les pots de fleurs, l’argent de Tian Gong, les fruits et d’autres offrandes. Tous les gens qui assistent à cette cérémonie doivent tenir trois bâtons d’encens allumés suivi de neuf prières d’inclinations devant. D’autres qui le fêtent chez eux peuvent lever trois ou neuf bâtons d’encens allumés et levés haut vers le ciel à deux mains avec neuf prières d’inclinations devant. La cérémonie de la fête d’anniversaire de Yuhuang se termine sur l’allumation du long pétard.