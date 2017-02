La célébration de Tian Gong (1) - L’origine de Tian Gong

TAIPEI (Taiwan News) - Dans l’année du Nouvel An lunaire, deux jours de fêtes sont réservés au Dieu du Ciel appelé «Tian Gong »(天公), une appellation commune de l’Empereur de Jade ou Yuhuang (玉皇). Les deux jours sont le 30ème jour du 12ème mois et le 9ème jour du 1er mois du calendrier lunaire. Selon les folklores, des offrandes et des gestes de prières pour la bénédiction au Dieu du Ciel sont solennelles et respectueuses.

Selon la mythologie chinoise qui remonte à l’antiquité, la Déesse Créatrice Nuwa (女媧) a créé le ciel , la terre et tous les créatures. D’après l’histoire de Nuwa, la Déesse Créatrice a premièrement donné naissance au coq le premier jour, au chien le deuxième jour, au cochon le troisième jour, au mouton le quatrième jour, au boeuf le cinquième jour, au cheval le sixième jour, à l’homme le septième jour, aux céréales le huitième jour, au ciel le neuvième jour et à la terre le 10ème jour. Ce qui explique l’origine de l’anniversaire du Dieu du Ciel le 9ème jour.

La célébration de son anniversaire est faite dans tous les coins de la société chinoise. Le début de la fête peut commencer à 23 H 00 du huitième jour ou toute la journée du neuvième jour dans les temples, à la maison ou sur la route, dans les rues où les gens lèvent les bâtons d’encens vers le ciel devant des tables avec des offrandes dessus pour demander la bénédiction de Yuhuang, d’après les sites internets.

Selon Wikipédia, l’Empereur du Jade ou Yuhuang Dadi (玉皇大帝)est un dieu chinois d’origine taoïste qui régit sur les autres dieux, lié au ciel et à la souveraineté. La plupart des gens le confond souvent avec Tian Gong le Dieu du Ciel, d’origine ancienne qui assure en fait lui aussi cette fonction. Tian Gong est devenu l’une de ces appellations comme l’Empereur de Jade de la Hauteur suprème du Ciel (玉皇上帝 Yuhuang Shangdi), Divinité Suprême Empereur de Jade (玉皇大帝 Yuhuang Dadi), Vénérable Céleste Auguste de Jade (玉皇天尊 Yuhuang Tianzun), Empereur du Ciel (天皇 Tianhuang), Empereur de Jade ((玉皇 Yuhuang) et Dieu de Jade ((玉帝 Yudi).

La fête de son anniversaire est solennelle. Sa table de sacrifice est composée de deux, la table d’en haut qui est dressée sur des bancs en bois où on met de l’argent de papier sous les pieds de la table, est ensuite entourée d’une broderie rouge satin aux dessins de bonnes augures devant la table. Derrière cette table est posée une autre table plus bas. Que représentent ils?