BC-GLF--Phoenix Open Scores

Phoenix Open Leading Scores

SCOTTSDALE, Arizona (AP) — Leading scores Thursday at the Phoenix Open, a PGA Tour event at 7,266-yard, par-71 TPC Scottsdale:

First Round Matt Kuchar 33-31—64 Hideki Matsuyama 33-32—65 Brendan Steele 35-30—65 John Peterson 34-32—66 Robert Garrigus 32-34—66 Scott Brown 32-34—66 Byeong Hun An 33-33—66 Chris Kirk 33-33—66 Rickie Fowler 33-34—67 J.B. Holmes 34-33—67 Steve Stricker 34-33—67 Brooks Koepka 35-32—67 Alex Cejka 33-34—67 Martin Laird 35-32—67 Webb Simpson 33-34—67 Graham DeLaet 33-34—67 Marc Leishman 35-33—68 Louis Oosthuizen 34-34—68 Vaughn Taylor 32-36—68 Chad Collins 34-34—68 Lucas Glover 33-35—68 Ryo Ishikawa 34-34—68 Phil Mickelson 32-36—68 Cameron Smith 37-32—69 Ben Crane 35-34—69 William McGirt 34-35—69 Shane Lowry 33-36—69 Morgan Hoffmann 35-34—69 Ken Duke 36-33—69 Mark Hubbard 32-37—69 Justin Thomas 35-34—69 Bubba Watson 34-35—69 Brian Harman 34-35—69 Harold Varner III 35-35—70 Blayne Barber 36-34—70 Jon Rahm 35-35—70 Jordan Spieth 34-36—70 Billy Horschel 36-34—70 Tyrone Van Aswegen 38-32—70 Boo Weekley 36-34—70 John Huh 35-35—70 Jim Knous 36-34—70 Jason Kokrak 35-35—70 Geoff Ogilvy 35-35—70 Seung-Yul Noh 34-36—70 J.J. Henry 34-36—70 Zach Johnson 35-35—70 Mark Wilson 37-33—70 Chad Campbell 37-34—71 Kevin Streelman 37-34—71 Kevin Chappell 35-36—71 Roberto Castro 37-34—71 Daniel Berger 36-35—71 Fabian Gomez 32-39—71 Scott Piercy 35-36—71 Ben Martin 35-36—71 Hunter Mahan 34-37—71 Camilo Villegas 37-34—71 J.J. Spaun 34-37—71 Sean O'Hair 35-36—71 Daniel Summerhays 36-35—71 Spencer Levin 34-37—71 Ollie Schniederjans 36-35—71 Adam Hadwin 35-36—71 Brian Stuard 32-39—71 Patrick Reed 37-34—71 Brian Gay 35-36—71 Ryan Moore 36-35—71 Patton Kizzire 34-37—71 Russell Henley 36-35—71 Ryan Palmer 36-36—72 C.T. Pan 34-38—72 Zac Blair 36-36—72 David Hearn 35-37—72 Tony Finau 37-35—72 Gary Woodland 36-36—72 K.J. Choi 34-38—72 Keegan Bradley 36-36—72 Jason Bohn 35-37—72 Chez Reavie 34-38—72 Grayson Murray 38-34—72 Jonas Blixt 37-35—72 Matt Jones 35-37—72 Greg Chalmers 36-36—72 James Hahn 36-36—72 Robert Streb 34-38—72 Retief Goosen 35-37—72 Jim Herman 35-37—72 Emiliano Grillo 36-36—72 Charley Hoffman 38-34—72 Padraig Harrington 36-36—72 Bud Cauley 34-38—72 Kyle Stanley 35-37—72 Jamie Lovemark 38-34—72 Kyle Reifers 36-37—73 Luke Donald 37-36—73 Carl Pettersson 37-36—73 Harris English 35-38—73 Willy Wilcox 37-36—73 Cody Gribble 36-37—73 Shawn Stefani 36-37—73 Patrick Rodgers 36-37—73 Steven Bowditch 38-36—74 Nick Taylor 36-38—74 Mackenzie Hughes 37-37—74 Rod Pampling 35-39—74 Danny Lee 37-37—74 Aaron Baddeley 35-39—74 Bryce Molder 36-38—74 Matt Every 40-34—74 Russell Knox 36-38—74 Troy Merritt 38-36—74 Brett Stegmaier 32-43—75 Jon Curran 37-38—75 Cameron Tringale 36-39—75 Steve Marino 37-38—75 Si Woo Kim 38-37—75 Smylie Kaufman 37-39—76 Ricky Barnes 38-38—76 Luke List 38-39—77 Andrew Loupe 40-40—80

Leaderboard at time of suspended play