La famille des coqs au Festival des Lanternes de Taipei 2017

TAIPEI (Taiwan News) - Une grande différence des années passés, le Festival des Lanternes de Taipei 2017 sera répandu sur un grand espace pour donner à la capitale de Taiwan un festival sans nuit pendant 9 jours. La lanterne principale sera à Ximenting, reliant le temple Nishi Honganji, la Maison Rouge, l’auditorium Jhungshan et la Porte du Nord ou différentes termes des lanternes sont posés pour que le public s’enrobe dans une ambiance créative et lumineuse. Le groupe japonais, World Order sera l’invité pour l’ouverture de cette festivité à Ximenting le 4 février, a dit le reportage.

Le papier découpé chinois de Yang Shih-yi dans la zone de l'oeuf rouge.

Ce festival est composé de 8 zones dont la zone de la lanterne principale où est localisée la lanterne principale, deux zones de light art à la Porte du Nord et à l’auditorium Jhungshan, la zone de l’œuf rouge où on voit le papier découpé chinois de Yang Shih-yi ou le réalisateur A Kuei (楊士毅 / 阿貴導演) , la zone de gachapon sous le terme de Universiade 2017, la zone des œufs colorés où plusieurs arbres de bénédictions sont posés, la zone des jaunes d’œufs où on voit la création de Chen Kai-huang (陳愷璜), la zone du blanc d’œufs où est localisée la création des étudiants et la zone des œufs dorés où différentes entreprises ont partagé leur création de la lanterne.

Le groupe japonais, WORLD ORDER qui sont bien connu pour leurs chorégraphies « Salaryman-robots »assistera à l’ouverture du Festival des Lanternes de Taipei. WORLD ORDER est créé par Genki Sudo et a commencé sa production de danses dont ils sont inspirés de la culture des « combats libres » et de la « danse robotique » depuis 2009. Ils sont appréciés par le public qui adorent leurs musiques électro-pop qui les mènent à traverser les frontières, a dit le reportage.