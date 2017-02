New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2098 2150 2095 2109 Up 6 May 2097 2146 2097 2112 Up 10 Jul 2111 2154 2109 2122 Up 11 Sep 2132 2172 2129 2143 Up 14 Dec 2155 2196 2155 2170 Up 15 Mar 2185 2216 2185 2191 Up 14 May 2207 Up 14 Jul 2217 2224 2217 2221 Up 14 Sep 2241 2242 2238 2238 Up 14 Dec 2263 Up 14