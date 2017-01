CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 414 May 428 1-4 Jul 442 1-2 Sep 458 1-4 Dec 476 3-4 Mar 489 1-4 May 498 Jul 499 1-2 Sep 510 3-4 Dec 525 3-4 Mar 535 1-4 May 541 1-2 Jul 527 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 357 3-4 May 365 Jul 372 Sep 378 3-4 Dec 385 1-2 Mar 392 3-4 May 396 1-2 Jul 400 Sep 394 1-2 Dec 396 Mar 403 1-4 May 408 Jul 412 1-4 Sep 409 3-4 Dec 404 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 243 3-4 May 238 1-4 Jul 235 3-4 Sep 233 1-4 Dec 226 1-2 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 226 1-2 Dec 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 226 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1022 3-4 May 1032 3-4 Jul 1040 1-2 Aug 1038 1-2 Sep 1020 1-2 Nov 1004 Jan 1007 3-4 Mar 1006 1-2 May 1007 Jul 1008 Aug 1001 Sep 981 Nov 965 1-4 Jan 968 3-4 Mar 968 3-4 May 971 1-2 Jul 971 Aug 971 Sep 970 3-4 Nov 953 Jul 953 Nov 945 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.61 May 33.90 Jul 34.16 Aug 34.20 Sep 34.19 Oct 34.01 Dec 34.09 Jan 34.14 Mar 34.16 May 34.18 Jul 34.22 Aug 34.21 Sep 34.19 Oct 34.05 Dec 34.15 Jan 34.15 Mar 34.15 May 34.15 Jul 34.15 Aug 34.15 Sep 34.15 Oct 34.15 Dec 34.15 Jul 34.15 Oct 34.15 Dec 34.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 334.40 May 337.50 Jul 339.50 Aug 337.50 Sep 334.90 Oct 329.00 Dec 329.60 Jan 328.80 Mar 327.10 May 326.70 Jul 327.00 Aug 325.60 Sep 323.90 Oct 317.30 Dec 317.00 Jan 323.90 Mar 323.90 May 323.90 Jul 323.90 Aug 323.90 Sep 323.90 Oct 325.30 Dec 325.30 Jul 325.30 Oct 325.30 Dec 325.30