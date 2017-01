CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 420 1-2 May 434 1-2 Jul 449 1-4 Sep 464 Dec 481 3-4 Mar 494 May 503 Jul 505 3-4 Sep 516 1-2 Dec 530 3-4 Mar 540 May 546 1-4 Jul 533 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 362 1-2 May 369 3-4 Jul 376 1-2 Sep 383 Dec 389 1-4 Mar 396 3-4 May 400 1-4 Jul 403 1-4 Sep 397 3-4 Dec 399 Mar 406 1-4 May 411 Jul 415 1-4 Sep 412 3-4 Dec 405 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 253 1-4 May 245 3-4 Jul 241 3-4 Sep 239 1-4 Dec 230 Mar 230 May 230 Jul 230 Sep 230 Dec 230 Jul 230 Sep 230 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1049 1-4 May 1058 3-4 Jul 1065 1-2 Aug 1062 3-4 Sep 1043 1-2 Nov 1025 1-4 Jan 1027 3-4 Mar 1025 1-4 May 1024 3-4 Jul 1025 1-4 Aug 1017 1-4 Sep 997 1-4 Nov 978 1-4 Jan 981 3-4 Mar 981 3-4 May 984 1-2 Jul 984 Aug 984 Sep 983 3-4 Nov 966 Jul 966 Nov 958 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.27 May 34.55 Jul 34.80 Aug 34.81 Sep 34.77 Oct 34.58 Dec 34.66 Jan 34.70 Mar 34.68 May 34.68 Jul 34.70 Aug 34.67 Sep 34.63 Oct 34.44 Dec 34.41 Jan 34.41 Mar 34.41 May 34.41 Jul 34.41 Aug 34.41 Sep 34.41 Oct 34.41 Dec 34.41 Jul 34.41 Oct 34.41 Dec 34.41 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 343.00 May 346.00 Jul 348.10 Aug 345.50 Sep 342.40 Oct 335.70 Dec 336.10 Jan 334.90 Mar 332.90 May 332.20 Jul 332.40 Aug 330.90 Sep 329.20 Oct 322.50 Dec 322.30 Jan 325.70 Mar 325.70 May 325.70 Jul 325.70 Aug 325.70 Sep 325.70 Oct 327.10 Dec 327.10 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 327.10