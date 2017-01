Oui ! Au support pour Taiwan ! Non ! A la séduction chinoise !

TAIPEI (Taiwan News) - La Chine est en train de pousser Taiwan hors du continent africain depuis des années. Après la rupture avec Sao Tomé-et-Principé, des rumeurs sur la prochaine rupture tomberont entre Taiwan et Burkina Faso et entre Taiwan et Swaziland. 13 pays africains ont entretenu ses relations diplomatiques avec Taiwan jusqu’en 1995 et seul Burkina Faso et Swaziland ont continué leurs relations diplomatiques avec Taiwan sans être séduit par « des cadeaux » en argent et en nature proposés par la Chine, ont dit les reportages.

D’après le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères de Taiwan, les relations diplomatiques entre Taiwan et Burkina Faso a été établi en février 1994, la coopération entre les deux pays sont amicaux et proches. Depuis que le Président Burkinabé Roch M. C. Kabore est entré en fonction le 29 décembre 2015, il a déclaré plus d’une fois l’importante relation entre Taiwan et Burkina Faso. Et le Premier Ministre Burkinabé Paul Kaba Thieba a aussi insisté sur la relation entre les deux pays dans sa déclaration de politique générale.

Dans un interview à Ouagadougou, le Ministre des Affaires Etrangères Alpha Barry a déclaré que «Nous recevons des propositions scandaleuses qui nous disent que si nous signons avec Beijing, ils nous offriront 50 milliards de dollars ou plus » mais Barry a répondu que «Taiwan est notre ami et notre partenaire. Nous sommes heureux et nous ne voyons aucune raison de reconsidérer la relation».

D’après le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères de Taiwan, les relations diplomatiques entre Taiwan et Swaziland a été établi le 6 septembre 1968, la coopération entre les deux pays sont proches et font des visites souvent. De plus, les coopérations sanitaires et médicales, les développements de la technologie et de la communication, les bases de construction du pays, ainsi que d’autres coopérations renforcent la relation diplomatique des deux pays.

Le porte-parole du gouvernement Swaziland, Percy Simelane a déclaré dans un interview de Bloomberg que «Nous sommes très satisfaits de notre relation et nous entendons de le maintenir pendant très longtemps parce que notre amitié est basée sur nos intérêts nationaux et non sur la taille du portefeuille de Taiwan».

La porte parole du Ministère des Affaires Etrangères, Eleanor Wang a dit que les relations diplomatiques entre Burkina Faso et Swaziland sont tous deux, fortes et stables. Et cette relation cordiale est dû aux fréquentes visites des autorités de haut niveau.