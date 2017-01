Les bus aux œuvres de Jimmy Liao a Yilan a votre service pendant le Nouvel An Lunaire

TAIPEI (Taiwan News) - Depuis que le bus décoré avec les œuvres de Jimmy Liao, The Starry Starry Night et Kiss & Goodbye, a commencé à transporter les passagers, plus de 10000 personnes ont déja pris le bus gratuitement pendant trois mois, a dit le reportage CNA.

L’office de la ville de Yilan a décoré les bus touristiques sous le thème des œuvres de Jimmy Liao, The Starry Starry Night et Kiss & Goodbye, qui sont gratuits. A partir du 24 janvier, des boîtes pour les fonds consacrés au bien-être public seront placés dans le bus, les passagers peuvent jeter les reçus et de la monnaie dans la boîte.

Chiang Tsung-yuan, le maire de Yilan a dit que pendant les congés du Nouvel An lunaire, les deux bus sont toujours au service pour transporter les passagers à tous les sites touristiques de la ville.

Les oeuvres de Jimmy Liao font plonger les passagers dans son histoire, en prenant ces bus qui traversent la ville Yilan, comme la gare de voyageurs de Bonheur, la gare de Yilan, le parc Jimmy, la fabrique de vin de Yilan, ainsi que tous les sites touristiques. Pour encourager les touristes et le public à prendre le bus et de faire des donations de la monnaie et des reçus, l’office de la ville de Yilan a fait une coopération avec la fondation de l’éducation A-bao pour poser des boîtes dans le bus. Tous les revenus seront utilisés pour aider les handicapés dans la recherche des emplois et pour aider les familles qui en ont besoin.