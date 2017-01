Série spéciale: Le Nouvel An lunaire – (7) Kian Chhun au temple du Dieu de la Fortune

TAIPEI (Taiwan News) - Pour avoir une bonne fortune pendant l’année du coq, il ne faudra pas rater le cinquième jour du Nouvel An chinois ou tout le monde fait une bénédiction pour avoir une bonne fortune pendant l’année. A New Taipei City, plus de 50 temples sont prêt à accueillir le publique pour faire une bénédiction sur la fortune de l’année, a dit le reportage CNA.

Le Département des Affaires Civiles de New Taipei City a déclaré qu’il y a beaucoup de temples dans le quartier de New Taipei City et selon la tradition de Kian Chhun (行春), la plupart des gens choisissent d’aller dans les temples pour expériencer l’ambiance de la joie du Nouvel An lunaire et de faire une prière pour la fortune et le bonheur. Plus de 50 temples sont très efficaces pour les voeux. Et sur le site, 56 temples sont recommandés à prendre visite, ainsi que 10 trajets pour la bonne chance de l’année sont considérés au public.

Pendant les congés du Nouvel An lunaire, du Réveillon à l’ouverture du marché, les temples offrent des sacs de bénédiction au public. Par exemple, celui du temple du dieu de la fortune de Jinshan qui est bien connu pour «ses trois trésors qu’on souhaite et qu’on reçoit». Le premier trésor est le sac de la fortune, le deuxième trésor est de retirer un billet de la banque du dieu de la fortune et le troisième trésor est la fortune de la carrière selon les emplois des croyants.

Pour ceux qui veulent experiencer l’ambiance de la fortune au cinquième jour du premier mois dans le calendrier chinois, ils peuvent prendre une promenade dans les temples pendant les congés du Nouvel An lunaire. Pour plus d’informations sur les temples et pour faire une prière en ligne, veuillez visiter le site du département des Affaires Civiles qui est en langue chinoise.