Série spéciale: Le Nouvel An lunaire – (6) Les 108 coups de cloches de DDM

TAIPEI (Taiwan News) - 108 coups de cloches ont été sonnés chaque année à Dharma Drum Mountain (法鼓山) pour la bénédiction des citoyens et du pays. Dans la soirée du Réveillon du Nouvel An, suivant les sons de cloches, tout le monde peut s’enrober dans le calme et balayer les soucis puis souhaiter des vœux du Nouvel An lunaire, une bénédiction sur la paix et la sécurité de tous les membres de la famille, a dit le reportage CNA.

D’après le communiqué de Dharma Drum Mountain, la première cérémonie des 108 coups de cloches a lieu au Réveillon du Nouvel An lunaire en 2007. Les 108 coups ont pour objectifs de balayer les 108 soucis et de souhaiter dans la nouvelle année que toute chose va bien et en sécurité.

“Dans le passé, l’origine de la cloche était utilisée comme un instrument de musique et pour annoncer les heures de réunion, elle était utilisée aussi pour calmer les esprits et pour les réconforter. Avec le développement des villes vers la modernité, le son des cloches est rare à entendre maintenant”, a dit Dharma Drum Mountain.

A cause de l’espace limitée, les personnes qui veulent assister à cette cérémonie doivent s’inscrire à travers le site. Cet évènement des 108 coups de cloches est devenue un évènement à ne pas s’absenter dans l’année.