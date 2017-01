Série spéciale: Le Nouvel An lunaire – (5) Les coutumes à suivre

TAIPEI (Taiwan News) - Le deuxième jour de l’année, les beaux fils accompagnent leurs femmes chez leurs parents et déjeunent avec eux. Ils amèneront avec eux des cadeaux et des enveloppes rouges tous au nombre paire. Les couples resteront chez les parents que dans la journée et rentreront chez eux avant le dîner.

Le troisième jour de l’année, tout le monde se lève tard dans la journée mais dort tôt le soir. Selon la tradition, c’est un jour ou on ne sort pas dehors et n’invite pas des gens chez eux. De plus, selon une légende, c’est le jour ou les souris se marient et tout le monde doit dormir tôt le soir et parsème le riz et du sel dans la maison pour faire signe de partager la fortune avec les souris.

Le quatrième jour de l’année, c’est le jour où on accueille le Dieu du Foyer qui revient du paradis. Une autre offrande sera offerte tôt le matin pour célèbrer son retour dans la maison.

Le cinquième jour de l’année, toute la vie quotidienne revient en ordre. Tous les commerçants choissisent aussi ce jour pour ouvrir leur porte et pour accueillir le Dieu de la Fortune. Des pétards et des offrandes seront préparés pour faire débuter le commerce de l’année.

La plupart des coutumes et traditions qui sont transmis de génération en génération ont changé selon la modernité de la société. Beaucoup de traditions ne sont plus suivis mais les âgés croient toujours sur la sagesse des ancêtres et ne veulent pas perdre cette tradition.