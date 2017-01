Série spéciale: Le Nouvel An lunaire – (4) Chuyi, un bon moment pour prendre des visites

TAIPEI (Taiwan News) - Des pétards sont allumés dès le levé du soleil le premier jour de l’année. Tout le monde a réussi à éloigner les monstres Nian (年) et Suì (崇) dans la nuit. Des paroles auspicieuses se font entendre dans tous les coins du quartier avec les mains qui se joignent devant la poitrine pour saluer et souhaiter tout le monde la bonne année. Les coutumes dans chaque famille sont différentes à Taiwan, des offrandes sont préparées aux dieux et aux ancêtres pour qu’ils puissent continuer à protéger tous les membres de la famille. Et le premier repas de l’année est sur ces plats offert aux dieux et ancêtres.

Plus tard dans la matinée, en choisissant une heure et une direction qui vont porter bonheur toute l’année, tout le monde commence à visiter les autres membres de la famille et les amis pour leur souhaiter une bonne année ou d’aller dans les temples pour faire une bénédiction. Ce geste de visite au premier jour de l’année s’appelle Kian chhun (行春) en taiwanais.

Pour cette occasion, le Bureau Forestier a annoncé ce mardi des choix sur les endroits pour Kian chhun dans les zones forestières et dans les parcs nationaux durant le congé du Nouvel An lunaire. Le bureau a aussi déclaré que les zones de loisirs forestiers nationaux sont abondantes en ressources naturelles et écologiques et sont donc les meilleurs endroits pour le public à s'engager dans des activités telles que la randonnée et l'alpinisme pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

18 zones forestières nationales, trois parcs forestiers sur la plaine et quatre parcs culturels forestiers sont suggérés au public, non seulement pour leurs sentiers naturels mais aussi pour leurs ressources naturelles, a dit le Bureau Forestier. Pour plus d’informations sur les horaires d’ouvertures, veuillez regarder les informations sur les sites de la Récréation Forestier de Taiwan et le Parc Culturel Forestier.