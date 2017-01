Série spéciale: Le Nouvel An lunaire – (3) Le Réveillon et Shǒusuì

TAIPEI (Taiwan News) - Une coutume ancienne a lieu au réveillon du Nouvel An lunaire, «shǒusuì» (守歲). Cela provient de la vieille croyance d’un monstre cruel qui blesse les hommes la veille du Nouvel An lunaire, «Nian». Les jeunes montent la garde dans la nuit du réveillon pour la longévité de leur parents ou des aînés. Aujourd’hui, dans les familles, des jeux de mahjong et des séries de divertissement télévisé pour le Nouvel An lunaire ou des séries de cinémas peuvent aider dans cet objectif. Mahjong qui est interdite de jouer en groupe avec de l’argent dans l’année sera “permis” pendant la fête.

L’enveloppe rouge que les aînés donnent aux enfants ont un autre objectif, c’est de les éloigner d’un monstre appellé «Suì» (崇) qui sort dans la nuit du 30ème jour du 12ème mois dans le calendrier chinois pour caresser la tête des enfants qui dorment profondément dans la nuit, un geste qui va les faire peur suivi d’un grand cri et des pleurs qui vont les rendre malade de la tête avec une température chaude qui va leur rendre bête. Les adultes vont surveiller toute la nuit pour les protéger de ce monstre et l’enveloppe rouge que les petits enfants ont reçu sera placée sous les oreillers qui les protègeront de ce monstre qui a peur de cette couleur. Car si Suì veut caresser la tête des enfants, l’enveloppe rouge placée sous les oreillers brillera lors de son approche près du lit et va lui faire fuir de la maison. Shǒusuì est écrit en deux mots, suì est la pronunciation de«歲» (age) et «崇» (faire des désastres, du mal) en chinois mais ils ont pour objectifs d’éloigner le monstre Nian et de protéger les petits enfants du monstre Sui.

La réunion familiale est l’objectif principale de cette Fête du Printemps. Tous les membres de la famille reviennent ce jour pour se mettre au côté de leurs parents ou des aînés. Un rassemblement pour calmer les pensées des membres familiaux et apprécier cette joie et cette ambiance.