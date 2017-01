South Africa-Sri Lanka Scoreboard

CAPE TOWN, South Africa (AP) — Scoreboard Wednesday for the third Twenty20 international between South Africa and Sri Lanka at Newlands:

South Africa

Jon-Jon Smuts lbw b Prasanna 19

Reeza Hendricks st Chandimal b Sandakan 41

AB de Villiers c Tharanga b Kulasekara 63

David Miller c Sandakan b Gunaratne 1

Farhaan Behardien run out 6

Mangaliso Mosehle not out 32

Wayne Parnell not out 3

Extras: (2lb, 2w) 4

TOTAL: (for 5 wkts) 169

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-36, 2-107, 3-117, 4-133, 5-135.

Did not bat: Andile Phehlukwayo, Dane Paterson, Imran Tahir, Lungi Ngidi.

Bowling: Thikshila de Silva 1-0-10-0, Nuwan Kulasekara 4-0-30-1, Isuru Udana 4-0-49-0, Seekkuge Prasanna 3-0-21-1, Lakshan Sandakan 4-0-23-1, Asela Gunaratne 4-0-34-1.

Sri Lanka

Niroshan Dickwella c Behardien b Imran Tahir 68

Upul Tharanga c Behardien b Parnell 20

Dinesh Chandimal b Imran Tahir 5

Dhananjaya de Silva st Mosehle b Imran Tahir 19

Seekkuge Prasanna not out 37

Kusal Mendis run out 2

Asela Gunaratne not out 11

Extras: (2b, 3lb, 3w) 8

TOTAL: (for 5 wkts) 170

Overs: 19.5.

Fall of wickets: 1-36, 2-45, 3-116, 4-118, 5-142.

Did not bat: Thikshila de Silva, Nuwan Kulasekara, Lakshan Sandakan, Isuru Udana.

Bowling: Lungi Ngidi 2-0-13-0, Dane Paterson 3.5-0-38-0, Wayne Parnell 4-0-42-1, Imran Tahir 4-0-18-3, Andile Phehlukwayo 4-0-32-0, Jon-Jon Smuts 2-0-22-0.

Toss: South Africa.

Result: Sri Lanka won by 5 wickets.

Series: Sri Lanka won three-match series 2-1.

Umpires: Shaun George and Bongani Jele, South Africa.

TV Umpire: Adrian Holdstock, South Africa.

Match Referee: Richie Richardson, West Indies.