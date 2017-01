New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2218 2220 2166 2192 Down 9 May 2215 2221 2175 2200 Down 4 Jul 2225 2229 2184 2210 Down 2 Sep 2242 2242 2201 2226 Down 1 Dec 2264 2264 2226 2249 unch Mar 2280 2280 2243 2268 Up 2 May 2290 2290 2262 2284 Up 2 Jul 2289 2297 2283 2297 Up 36 Sep 2296 2309 2296 2309 Up 2 Dec 2325 Up 2