CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 424 1-2 May 438 1-2 Jul 453 1-2 Sep 468 1-2 Dec 486 Mar 498 1-4 May 507 1-2 Jul 508 1-2 Sep 519 Dec 532 3-4 Mar 542 May 548 1-4 Jul 542 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 366 1-4 May 373 1-2 Jul 380 3-4 Sep 387 Dec 393 3-4 Mar 400 1-2 May 404 1-4 Jul 407 1-4 Sep 401 Dec 402 3-4 Mar 409 1-4 May 414 Jul 418 1-4 Sep 415 3-4 Dec 408 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 260 May 249 1-4 Jul 245 1-2 Sep 240 3-4 Dec 234 1-4 Mar 234 1-4 May 234 1-4 Jul 234 1-4 Sep 234 1-4 Dec 234 1-4 Jul 234 1-4 Sep 234 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1055 1-4 May 1064 1-2 Jul 1071 Aug 1067 3-4 Sep 1045 3-4 Nov 1025 1-2 Jan 1028 Mar 1025 1-2 May 1024 3-4 Jul 1025 1-4 Aug 1017 3-4 Sep 997 3-4 Nov 976 3-4 Jan 980 1-4 Mar 980 1-4 May 983 Jul 982 1-2 Aug 982 1-2 Sep 982 1-2 Nov 964 3-4 Jul 964 3-4 Nov 956 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.87 May 35.12 Jul 35.36 Aug 35.37 Sep 35.29 Oct 35.05 Dec 35.10 Jan 35.09 Mar 35.01 May 34.97 Jul 34.97 Aug 34.91 Sep 34.77 Oct 34.42 Dec 34.29 Jan 34.29 Mar 34.29 May 34.29 Jul 34.29 Aug 34.29 Sep 34.29 Oct 34.29 Dec 34.29 Jul 34.29 Oct 34.29 Dec 34.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 343.30 May 346.30 Jul 348.40 Aug 345.30 Sep 341.70 Oct 334.60 Dec 334.70 Jan 333.30 Mar 331.30 May 330.80 Jul 331.00 Aug 329.80 Sep 328.00 Oct 321.30 Dec 321.10 Jan 324.40 Mar 324.40 May 324.40 Jul 324.40 Aug 324.40 Sep 324.40 Oct 325.80 Dec 325.80 Jul 325.80 Oct 325.80 Dec 325.80