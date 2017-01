Série spéciale: Nouvel An chinois – (2) le Réveillon et Wéilú

TAIPEI (Taiwan News) - Après l’année du singe sera l’année du coq. Pour accueillir ce Nouvel An chinois, des célébrations ont déjà commencé le 24ème jour du 12ème mois dans le calendrier chinois avec la célébration d’adieu de «Zàowángyé». Le Nouvel An chinois se fête du 30ème jour du 12ème mois de l’année précédente (Chuxi, 除夕) au premier jour de l’année (Chuyi, 初一).

L’origine de la tradition du Nouvel An chinois dans la société chinoise provient d’une vieille croyance. «Nian»(年), un monstre cruel qui vit dans la forêt, se réveille le jour de la veille du Nouvel An pour blesser les humains. Pour se protéger et de l’ éloigner, les hommes ont découvert que Nian avait peur de bruits forts, de la lumière (du feu) et de la couleur rouge. Depuis, une tradition a été transmis de génération en génération dans la société chinoise, c’est de placer des bandes de papiers rouges aux alentours des portes et d’allumer la lumière de la maison toute la nuit du réveillon au lendemain matin de chuyi, suivi d’une explosion de pétards le matin.

La Fête du Nouvel An chinois est aussi la Fête du Printemps, c’est une fête de congé d’au moins cinq jours à Taiwan. Ce jour de fête est très spécial et traditionnel mais pourquoi et comment se déroulent les deux jours de fête?

Dans la matinée du réveillon du Nouvel An a lieu une offrande au Dieu du Ciel appellé «Tian Gong »(天公) une appellation commune de l’Empereur de Jade (玉帝) pour le remercier de la protection de tous les membres de la famille pendant l’année.

Dans l’après-midi, selon les coutumes familiales, des offrandes sont faites aux ancêtres avec des poissons, des cochons et du poulet ou des canards, des fruits et d’autres sucreries pour leur dire que c’est la fin de l’année. Et à travers les fumées des cendres, les parents vont prier à ce qu’ils peuvent continuer à protéger leurs descendants dans la nouvelle année à venir et de les aider à se tenir en bonne santé ainsi que dans leur travail.

Le soir, le dîner du Nouvel An chinois a lieu chez les parents ou chez les aîners de la famille, ce qui s’appelle «Wéilú» (圍爐) en chinois, un repas familial qui commencera que quand tout le monde est présent.