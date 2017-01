Série spéciale: Le Nouvel An chinois – (1) Les interdictions à suivre

Le Nouvel An chinois est rempli de traditions qui proviennent des vieilles croyances. Des gestes et des faits sont interdites pendant les jours de fêtes.

Selon les sites internets, il y a des gestes à ne pas faire des le réveillon et le premier jour de l’année comme:

Manger du riz et non de la boullie. Les gâteaux de radis blancs chinois ne doivent pas être cuit très frits. Ne pas balayer ou jeter les poubelles dehors, car ce geste est considéré comme si on jette sa fortune dehors. Ne pas pleurer, frapper, battre ou dire des paroles qui ne sont pas auspicieuses. Ne pas casser les vases, les bols ou autres choses fragiles. Ne pas prendre le couteau le premier jour du Nouvel An, c’est un outil qui n’est pas augure. Ne pas prendre la sieste. Dans la société ancienne, les personnes croient que si un homme fait la sieste, la plantation dans les champs va s’effondre et si une femme fait la sieste, la cuisine de la maison va s’effondre, c’est un mauvais geste le premier jour de l’année.

Le deuxième jour du Nouvel An, les filles mariées ne doivent pas revenir chez leur parent que ce jour-là ou après le quatrième jour. Car selon la tradition, elles doivent passer le Nouvel An chinois avec la famille de leur mari. Et si elles exigent de revenir plus tôt, cela veut dire qu’il y a un problème dans leur mariage.

Lors des deux premiers jours du Nouvel An, il est interdit de laver le linge et de sècher les habits dehors, car selon la légende c’est l’anniversaire du Dieu de l’Eau.

Le troisième jour du Nouvel An, il faudra dormir tôt le soir et de fermer les lumières pour laisser les souris fêter leur mariage.

Le quatrième jour du Nouvel An, c’est le retour du Dieu du Foyer du paradis, des offrandes seront offertes pour l’accueillir.

Le cinquième jour du Nouvel An, il faudra jeter tous les poubelles hors de la maison, ce qui veut dire «jeter la pauvreté dehors».

Selon la tradition, le Nouvel An chinois dure au moins deux semaines, cela commence du réveillon jusqu’à la Fête des Lanternes, un mois ou se déroule beaucoup d’évènements et de fêtes dans l’année. Beaucoup de traditions ne sont plus suivis aujourd’hui mais les âgés croient toujours sur la sagesse des ancêtres et ne veulent pas perdre cette tradition et sa coutume.